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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估下修至12.16元，預估目標價為335.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Royal Gold, Inc.(RGLD-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.37元下修至12.16元，其中最高估值16.08元，最低估值9.78元，預估目標價為335.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值16.08(16.08)21.5315.4414.43
最低值9.78(9.78)10.7812.119.73
平均值12.3(12.44)14.1313.311.63
中位數12.16(12.37)13.2612.8210.72

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值22.79億26.11億24.50億19.00億
最低值17.35億18.51億18.04億16.71億
平均值20.01億21.39億20.88億17.86億
中位數19.95億20.55億20.48億17.86億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.603.633.635.046.69
營業收入6.16億6.03億6.06億7.19億10.30億

詳細資訊請看美股內頁：
Royal Gold, Inc.(RGLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRGLD

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