鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估下修至5.45元，預估目標價為67.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對西方石油(OXY-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.74元下修至5.45元，其中最高估值8.45元，最低估值2.22元，預估目標價為67.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.45(8.45)
|7.01
|4.99
|3.93
|最低值
|2.22(2.22)
|2.18
|2.83
|3.4
|平均值
|5.6(5.65)
|3.99
|3.8
|3.67
|中位數
|5.45(5.74)
|3.98
|3.88
|3.67
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|290.31億
|268.06億
|265.76億
|242.37億
|最低值
|231.49億
|221.60億
|233.99億
|242.37億
|平均值
|258.70億
|242.65億
|246.13億
|242.37億
|中位數
|259.48億
|241.75億
|241.37億
|242.37億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.58
|12.40
|3.90
|2.44
|1.61
|營業收入
|259.62億
|362.53億
|283.31億
|270.99億
|215.61億
詳細資訊請看美股內頁：
西方石油(OXY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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