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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估下修至11.36元，預估目標價為340.00元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Royal Gold, Inc.(RGLD-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.73元下修至11.36元，其中最高估值16.14元，最低估值8.89元，預估目標價為340.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值16.14(16.14)21.5215.4414.43
最低值8.89(10)11.5112.129.73
平均值11.75(11.96)13.6913.5111.89
中位數11.36(11.73)13.0213.1611.51

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值22.79億28.20億24.50億19.00億
最低值18.55億19.91億19.85億18.51億
平均值20.27億22.77億21.62億18.76億
中位數19.96億21.58億21.18億18.76億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.603.633.635.046.69
營業收入6.16億6.03億6.06億7.19億10.30億

詳細資訊請看美股內頁：
Royal Gold, Inc.(RGLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRGLD

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