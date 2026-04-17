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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)EPS預估上修至0.17元，預估目標價為30.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.15元上修至0.17元，其中最高估值0.25元，最低估值0.1元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.25(0.25)1.251.231.14
最低值0.1(0.1)0.370.631.14
平均值0.17(0.16)0.620.991.14
中位數0.17(0.15)0.561.11.14

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值26.91億32.40億37.97億41.36億
最低值25.97億30.35億35.11億41.36億
平均值26.57億31.56億36.86億41.36億
中位數26.59億31.61億37.13億41.36億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS-1.29-0.56-0.07-2.66
營業收入10.09億12.78億15.97億19.62億

詳細資訊請看美股內頁：
Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCHYM

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