鉅亨速報 - Factset 最新調查：Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)EPS預估上修至0.17元，預估目標價為30.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.15元上修至0.17元，其中最高估值0.25元，最低估值0.1元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.25(0.25)
|1.25
|1.23
|1.14
|最低值
|0.1(0.1)
|0.37
|0.63
|1.14
|平均值
|0.17(0.16)
|0.62
|0.99
|1.14
|中位數
|0.17(0.15)
|0.56
|1.1
|1.14
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|26.91億
|32.40億
|37.97億
|41.36億
|最低值
|25.97億
|30.35億
|35.11億
|41.36億
|平均值
|26.57億
|31.56億
|36.86億
|41.36億
|中位數
|26.59億
|31.61億
|37.13億
|41.36億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.29
|-0.56
|-0.07
|-2.66
|營業收入
|10.09億
|12.78億
|15.97億
|19.62億
詳細資訊請看美股內頁：
Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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