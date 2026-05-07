鉅亨速報 - Factset 最新調查：Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)EPS預估上修至0.23元，預估目標價為30.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.17元上修至0.23元，其中最高估值0.4元，最低估值0.11元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.4(0.25)
|1.25
|1.98
|3.14
|最低值
|0.11(0.1)
|0.4
|0.76
|1.14
|平均值
|0.24(0.17)
|0.7
|1.13
|2.14
|中位數
|0.23(0.17)
|0.61
|1.14
|2.14
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|26.91億
|32.86億
|40.63億
|48.64億
|最低值
|26.33億
|30.35億
|35.88億
|41.36億
|平均值
|26.69億
|31.73億
|37.27億
|45.00億
|中位數
|26.72億
|31.67億
|37.16億
|45.00億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.29
|-0.56
|-0.07
|-2.66
|營業收入
|10.09億
|12.78億
|15.97億
|19.62億
詳細資訊請看美股內頁：
Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)EPS預估下修至0.16元，預估目標價為30.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)EPS預估上修至0.17元，預估目標價為30.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)EPS預估上修至0.15元，預估目標價為30.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Chime Financial, Inc. Class A(CHYM-US)EPS預估下修至0.14元，預估目標價為30.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇