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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SpaceX(SPCX-US)EPS預估上修至-0.89元，預估目標價為227.00元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對SpaceX(SPCX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.94元上修至-0.89元，其中最高估值-0.12元，最低估值-1.9元，預估目標價為227.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.12(-0.12)1.171.742.53
最低值-1.9(-2.87)-0.78-0.520.21
平均值-0.82(-1.02)0.140.421.4
中位數-0.89(-0.94)-0.050.381.36

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值407.41億848.61億1,453.12億2,016.99億
最低值333.23億552.45億614.33億1,251.77億
平均值366.01億683.00億1,038.28億1,601.62億
中位數375.18億671.28億1,102.37億1,518.40億

歷史獲利表現

項目2023年2024年2025年
EPS-0.35---0.38
營業收入103.87億140.15億186.74億

詳細資訊請看美股內頁：
SpaceX(SPCX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSPCX

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