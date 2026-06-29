鉅亨速報 - Factset 最新調查：SpaceX(SPCX-US)EPS預估上修至-0.89元，預估目標價為227.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對SpaceX(SPCX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.94元上修至-0.89元，其中最高估值-0.12元，最低估值-1.9元，預估目標價為227.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.12(-0.12)
|1.17
|1.74
|2.53
|最低值
|-1.9(-2.87)
|-0.78
|-0.52
|0.21
|平均值
|-0.82(-1.02)
|0.14
|0.42
|1.4
|中位數
|-0.89(-0.94)
|-0.05
|0.38
|1.36
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|407.41億
|848.61億
|1,453.12億
|2,016.99億
|最低值
|333.23億
|552.45億
|614.33億
|1,251.77億
|平均值
|366.01億
|683.00億
|1,038.28億
|1,601.62億
|中位數
|375.18億
|671.28億
|1,102.37億
|1,518.40億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.35
|--
|-0.38
|營業收入
|103.87億
|140.15億
|186.74億
詳細資訊請看美股內頁：
SpaceX(SPCX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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