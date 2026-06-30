愛山林通過配發6元股息 估全年自建案營收將超越代銷
鉅亨網記者張欽發 台北
上市建商及代銷商愛山林 (2540-TW) 今召開股東會並通過配發 6 元股息案，在近期台股出現巨幅震盪同時，董事長祝文宇仍看好「由股轉房」趨勢來到，同時，就愛山林的營運而言 ，祝文宇指出，2026 年愛山林多個建案陸續取得使用執照並交屋入帳，預估全年愛山林的自建案營收收入並將超越代銷營收。
愛山林股價今天收在 54.1 元，配息 6 元計算現金殖利率 11.09%。
愛山林 2025 年稅後純益 6.44 億元，每股 0.69 元，股東會通過以盈餘配發 0.62 元及資本公積配發 5.38 元，合計爲 6 元，而 2026 年愛山林稅後虧損 1130 萬元，也較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.01 元。
愛山林 2026 年代銷市場受房市降溫影響，加上營建成本攀升，建商不願降價推案，消費者也不急著買房，不利於代銷業務，祝文宇指出，愛山林今年以自建案為主，收入占比達 70%，代銷收入占比已降至 30%，以土地開發與自建為主。
同時，愛山林預估，2026 年自建案預計交屋 160 億元，未來 2 年交屋總金額達 500 億元，5 年內總銷並且上看 1320 億元。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 愛山林大力進軍蛋黃區公辦都更 北市中山長春案完成簽約
- 材料-KY王克璋：6月營收估再增且Q3優於本季 下半年比上半年好
- 佳能企業配發股息2元創12年新高 Q1淨利大增1.7倍EPS達0.73元
- 巨大通過配息1.8元 劉湧昌：自行車市場需求仍處復甦階段
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇