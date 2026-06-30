愛山林通過配發6元股息 估全年自建案營收將超越代銷

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-30 18:29

上市建商及代銷商愛山林 (2540-TW) 今召開股東會並通過配發 6 元股息案，在近期台股出現巨幅震盪同時，董事長祝文宇仍看好「由股轉房」趨勢來到，同時，就愛山林的營運而言 ，祝文宇指出，2026 年愛山林多個建案陸續取得使用執照並交屋入帳，預估全年愛山林的自建案營收收入並將超越代銷營收。

愛山林董事長祝文宇。(鉅亨網記者張欽發攝)

愛山林股價今天收在 54.1 元，配息 6 元計算現金殖利率 11.09%。

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愛山林 2025 年稅後純益 6.44 億元，每股 0.69 元，股東會通過以盈餘配發 0.62 元及資本公積配發 5.38 元，合計爲 6 元，而 2026 年愛山林稅後虧損 1130 萬元，也較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.01 元。

愛山林 2026 年代銷市場受房市降溫影響，加上營建成本攀升，建商不願降價推案，消費者也不急著買房，不利於代銷業務，祝文宇指出，愛山林今年以自建案為主，收入占比達 70%，代銷收入占比已降至 30%，以土地開發與自建為主。