巨大通過配息1.8元 劉湧昌：自行車市場需求仍處復甦階段

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-18 14:25

正處於上市以來首度執行買回庫藏股期間的巨大 (9921-TW) 今 (18) 日召開股東會，通過 2025 年度財報與盈餘分配案，將配發股息 1.8 元。巨大 2025 年全年營收 602.5 億元，稅後純益 7.2 億元，每股純益為 1.84 元。

巨大董事長劉湧昌：自行車市場需求仍處復甦階段。(鉅亨網記者張欽發攝)

不過，巨大 2026 年第一季營收 125.24 億元，毛利率 19.63%，季減 0.09 個百分點，年，年增 1.84%，稅後虧損 2 億元，延續上季虧損，較去年同期由盈轉虧，每股純損 0.51 元。

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就巨大整體營運上，董事長劉湧昌表示，全球自行車市場仍處於需求逐步復甦的階段，加上關稅政策、地緣政治與匯率變動等不確定因素，整體經營環境仍具挑戰。然而，巨大集團長期深耕全球市場，建立完善供應鏈與多元製造布局，目前庫存去化已進入尾聲，市場正逐步回歸正常運作節奏。」

在市場表現方面，巨大執行長劉素娟表示，在 2025 年諸多不確定因素造成的大環境挑戰下，代工業務隨客戶庫存調整接近尾聲而回升，帶動全年代工營收微幅成長；自有品牌因中國市場高基期影響，表現相對疲弱；歐美市場則受總體經濟影響，消費動能仍顯保守，加上庫存折扣出清，使整體營運表現有所波動。面對快速變化的市場，集團持續致力於縮短產品開發週期、加快產品上市速度，強化主流市場競爭力，尤其 E-bike 仍為重要成長動能之一，將持續挹注產品組合優化與市場回溫動能。

巨大 2026 年 1-5 月累計營收為 234.28 億元，較去年同期減少 15%。隨新品陸續上市及傳統銷售旺季到來，5 月營運動能逐步回溫，其中中國市場受惠於策略調整與產品組合優化，銷售表現明顯成長；歐洲市場在新品帶動下亦呈現回升趨勢；美國市場則持續受到 WRO 事件影響，高階產品供貨受限，整體表現仍相對承壓。

巨大表示，巨大集團將持續透過產品創新與全球市場布局，並強化供應鏈效率與營運管理，穩健推動企業長期發展，在市場回升過程中逐步恢復成長動能，提升整體競爭力。