鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-26 10:51

材料 - KY(4763-TW) 今 (26) 日召開股東會並完成董事全面改選，對於材料 – KY 的營運展望，材料 - KY 董事長王克璋指出，依目前的市場趨勢來看，預估 6 月營收可望優於 5 月，第三季的營收有望優於第二季且下半年的展望可望比今年上半年來得好。

材料 - KY 在 2026 年 5 月營收為 9.52 億元，較上月成長 8.48%，年減 22.69%，累計 2026 年 1-5 月合併營收為 45.41 億元，年減 34.06%。

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王克璋指出，目前來看，之前呈現倍增的運輸成本可望有舒緩的走勢，同時在美、伊和談下，除交通運輸的暢通之外，相對中東地區國家庫存已經見底情況，有利於絲束產品的市場交易及去化。

王克璋指出，材料 – KY 不以價格競爭，而是在找新增長點及利基，包括除持續深耕醋酸纖維絲束核心業務的產能開出新增 2 倍的產能，供應中國大陸市場，將搶攻明年春節前市場；另外，口含菸（尼古丁袋）產品也將在下半年出貨。