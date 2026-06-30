鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-30 20:31

今 (30) 日為 2026 年上半年最後一個交易日，金融市場上演股匯雙漲，大盤漲逾 1100 點，新台幣兌美元盤中出現拉扯，終場驚險翻揚，微升 0.8 分，收在 31.837 元，為連二升，台北與元太外匯市場總成交值收斂至 26.12 億美元。新台幣兌美元單月重貶 4.53 角或 1.42%，月線翻黑。

外資日前大舉賣超台股並匯出，使得新台幣兌美元匯率回測 32 元關卡，今日買美元力道略見縮減，加上出口商把握時間拋匯，為新台幣走勢提供支撐，終場收在 31.837 元。

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新台幣今天同步收月、季、半年線，6 月以來累計貶值 4.53 角或 1.42%，月線翻黑；第二季累計小升 1.43 角或 0.45%，季線終止連三黑；上半年累計貶值 3.99 角或 1.25%。

台股今天開高走高，一度大漲逾 1600 點，觸及 46637 點，終場收在 46125.91 點，上漲 1126.01 點。台積電最高漲至 2475 元，但尾盤摜壓收 2410 元，國巨、聯發科、台達電等電子權值股同步走強。外資則持續賣超約 50 億元。