鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-30 10:56

第一銀行搶攻 2026 年下半年通勤、網購與旅遊商機，旗下 iLEO 信用卡推出最高 18% 刷卡金回饋，並首創公股銀行先例，提供數位線上申辦附卡服務。同時，因應今 (30) 日捷運環狀線三峽鶯歌線通車、台北捷運自 7 月 1 日起開放信用卡及綁定行動支付感應進站，一銀同步祭出新申辦指定信用卡搭乘全台捷運與輕軌最高 10% 回饋，從線上申辦、數位綁卡到日常通勤，全力提升卡友的數位支付體驗。

第一銀行表示，為緊跟數位生活潮流，iLEO 信用卡延續市場好評的領券享好康活動，卡友當月刷滿 3 筆千元一般消費，即可透過 App 領取三大回饋方案。其中指定訂閱制結合領券加碼最高享 7% 回饋，範圍涵蓋串流影音與熱門 AI 助理；實用派卡友可兌換 200 元乘車抵用券；網購族在指定平台領券加碼 3%，若加上首次申辦附卡專屬 10% 回饋，並於指定日登錄熱門網購最高 5% 活動，整體回饋率高達 18%。

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