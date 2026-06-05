鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-05 19:58

COMPUTEX(台北電腦展)2026 於今 (5) 日落幕，今 (2026) 年以「AI Together」為題，聚焦「AI 運算」、「機器人 & 智慧移動」及「次世代科技」，匯集全球科技領導品牌、新創團隊及產業專家，展現 AI 驅動下的創新成果與未來趨勢，展期間 6 月 2 日 - 5 日吸引來自全球 152 個國家 / 地區，共計 111,312 位國內外買主來台交流。

COMPUTEX串聯AI生態系 貿協：4天共吸引11萬國內外買主交流。(圖:貿協提供)

貿協及共同主辦的台北市電腦公會表示，受 AI 技術持續快速演進，並加速從虛擬世界走向實體應用，根據 PwC 旗下 Strategy & 研究指出，實體 AI 至 2030 年有望創造約 4,300 億歐元市場規模，未來 3-5 年將逐步進入大規模商業部署階段，應用範圍涵蓋製造、物流、醫療、航太等多元產業。

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因應此趨勢，COMPUTEX 今年除了重返世貿一館，也首度設立「AI 機器人區」，串聯供應鏈共同展示 AI 機器人和機器人具身智慧 (Embodied AI) 技術與解決方案，呈現從研發到落地的關鍵技術與完整生態系，也新增「電子紙產業專區」與「科技應用暨體驗館」，集結超過 180 家參展商，為展覽注入全新亮點

在主題演講上，再度匯集全球科技巨擘，聚焦 AI 運算、邊緣運算、次世代行動平台及智慧移動等關鍵議題，由高通總裁暨執行長 Cristiano R. Amon 揭開序幕，接續由邁威爾董事長暨執行長 Matt Murphy、英特爾執行長陳立武及 NXP 總裁暨執行長 Rafael Sotomayor 分享產業觀察與技術發展方向。四場主題演講共吸引 6 千位觀眾參與，展現全球產業對 AI 未來發展的高度關注。

此外，法、日、韓、泰、澳、以色列、加拿大、義及捷克等 9 大國家館，同步展出 AI、機器人、智慧移動等前瞻技術，打造具國際視野的創新交流平台。論壇則邀集來自法國、日本及美國等，以「AI 實業落地」為主軸，探討涵蓋 AI 基礎設施藍圖、產業導入實務、開源商業模式，以及 AI 驅動的工作流程與數據策略轉型。