鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-01 14:40

美國前總統歐巴馬與拜登近日罕見先後公開嚴詞批判現任總統川普，民主黨核心老將集體「補刀」被華府解讀為瞄準 2026 年期中選舉的精準政治攻勢。

歐巴馬周二 (6 月 30 日) 接受《美國國家廣播公司》節目「Today」專訪時表示，他任內達成的《聯合國伊朗核協議》(JCPOA)明文禁止伊朗發展核武，但川普第一任期單方面毀約退出，「導致伊朗加強核能力建設」。

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他並批評，現任政府耗費鉅資軍事行動後，中東局勢「像回到戰前原點，甚至更糟」。

83 歲的拜登隨後也罕見公開痛批川普「逐利至上、毫無底線」，直言川普重返政壇只為藉總統職權牟取數十億美元私利，讓美國在國際上蒙羞，並指川普肆意破壞北約同盟體系、背棄傳統盟友、偏袒俄羅斯，對美國全球公信力與戰略地位的傷害「超過歷任總統」。拜登甚至點名白宮宴會廳過度奢華翻修，全方位否定其執政能力。

分析人士指出，歐、拜兩人接連發聲絕非單純私怨，而是民主黨試圖借川普對外政策受挫及國內政壇撕裂，削弱川普的選民基礎，並為奪回國會鋪路。