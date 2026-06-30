鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-30 10:41

據韓國《先驅經濟報》等媒體 29 日（周一）報導，隨著韓國越來越多男性選擇回歸家庭、承擔育兒和家務工作，今年第一季因育兒、家務而退出勞動力市場的韓國男性人數寫下歷史新高。

韓國全職「家庭主夫」人數增加16%，創歷史新高。（圖：Shutterstock）

韓國統計資訊服務網站公布的數據顯示，今年第一季因育兒、家務而被劃為非經濟活動人口的男性達 27.4 萬人，較一年前增加 16.6%，為 2004 年相關統計口徑確立以來同期最高水準，增幅也創 2021 年以來新高。

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其中，專職家務的男性為 26.1 萬人，較去年同期增長 16.5%。因照顧學齡前子女或孫輩而未參加經濟活動的男性為 1.3 萬人，增加 16.8%。

數據顯示，韓國全職「家庭主夫」規模連年走高，2022 年第一季首次突破 20 萬人，今年逼近 30 萬人，較 20 年前近乎翻倍。

與之形成鮮明對比的是，因育兒和家務而未參加經濟活動的女性降至 653.6 萬人，較一年前減少 1.9%，創同季度歷史最低水準。該群體曾於 2013 年第一季達到 768.4 萬人，此後持續回落。

韓媒指出，這一變化反映出傳統男女家務分工觀念逐步淡化，社會對男性參與育兒、家務的接受度不斷提高，更多男性承擔家庭照料職責。

這一變化也與女性經濟活動擴大有關。隨著專業技術、文職崗位中的女性就業人數增多，不少家庭演變為「女主外創收、男主內顧家」新模式。