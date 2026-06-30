鉅亨網編輯林羿君 2026-06-30 16:10

美國最高法院週一（29 日）裁定，阻止美國總統川普解僱聯準會理事麗莎 · 庫克（Lisa Cook），使庫克勝訴。不過，素有「聯準會傳聲筒」之稱的知名記者 Nick Timiraos 認為，這場官司真正的最大贏家，可能是今年 5 月才接任聯準會主席的華許。

華許上任僅第二個月，便迎來一項足以影響聯準會治理的重要司法裁決。最高法院此次重申，國會賦予聯準會理事的免職保護仍然有效，使總統難以透過具爭議性的理由解除理事職務，也降低藉由更換理事會成員左右貨幣政策的可能性。

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Timiraos 指出，這項裁決讓華許未來推動政策時擁有更大的自主空間。

過去川普曾多次公開施壓前任主席鮑爾降息，如今最高法院的裁決，等於限制了總統以解職或重組理事會作為施壓工具，使聯準會主席在面對政治壓力時獲得更堅實的制度保障。

聯準會獨立性再獲司法背書

長期研究聯準會與白宮關係的投資經理馬克 · 斯平德爾（Mark Spindel）表示，聯準會及華許獲得愈多來自白宮之外的政治支持愈有利。他指出，若允許總統透過安插親信重組聯準會理事會，不僅將削弱主席履行職責的能力，也可能動搖聯準會作為獨立央行的公信力。

這並非毫無根據的假設。美國歷史上，尼克森政府便曾透過放話擴充聯準會理事會，向時任主席阿瑟 · 伯恩斯（Arthur Burns）施壓，希望藉此推動降息。此次最高法院裁決，也正是希望避免類似情況再次發生。

首席大法官約翰 · 羅伯茨（John Roberts）在判決中指出，聯準會因其特殊的歷史定位與職能，在制度設計上享有其他獨立機構所沒有的保障。事實上，最高法院當天另一項裁決已撤銷其他部分獨立機構主管的類似免職保護，更凸顯聯準會在美國制度中的特殊地位。

政治干預並未完全排除

不過，這項裁決並不代表聯準會從此完全不受政治影響。最高法院此次是以 5 比 4 的些微差距作出裁決，支持幅度低於部分法律界人士原先預期，未來若出現類似案件，相關法律見解是否仍能維持一致，仍存在變數。

此外，此次裁決只是封堵了總統最直接的施壓方式，也就是解僱主席或理事並安排自己屬意的人選進入決策核心，但無法完全阻止行政部門透過其他政治手段影響聯準會。

庫克在聲明中表示，自己遭到解職的理由完全是捏造，真正原因是她拒絕屈服於政治壓力，並堅持依據最符合美國人民利益的原則制定利率政策。

羅伯茨也警告，如果法院接受過於薄弱的解職理由，未來每一位聯準會理事都將意識到自己的職位可能隨時受到政治因素威脅，進一步削弱聯準會的制度獨立性。

華許仍將面臨艱難政策抉擇

儘管司法體系替聯準會築起更高的法律防線，但華許接下來真正的考驗仍是貨幣政策本身。

目前聯準會內部正討論，在經濟成長仍具韌性、通膨依舊頑強的背景下，今年稍晚是否應考慮升息，而非依照川普主張進一步降息。這代表華許未來仍須在市場、白宮與聯準會決策委員會之間取得平衡。

另一方面，前主席鮑爾選擇留任聯準會理事至 2028 年，也改變了原本可能出現的人事布局。

由於鮑爾未提前離任，川普短期內無法再提名一位傾向寬鬆貨幣政策的新理事，使華許暫時避免陷入必須在總統期待與委員會共識之間作出艱難選擇的局面。

Timiraos 指出，若未來川普有機會再提名立場更偏向寬鬆政策的新任理事，華許仍可能面臨兩難。如果反對這類人選，恐難向提名自己的川普交代；若支持寬鬆立場卻在決策投票中遭其他委員否決，也可能削弱他在市場與聯準會內部的領導威信。