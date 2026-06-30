鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-30 17:10

美銀 (Bank of America) 技術分析主管 Paul Ciana 表示，投資人應對標普 500 指數未來進一步上漲進行避險，並為未來數個月可能出現的「三波修正」做好準備。

Ciana 指出，標普 500 已從 3 月低點以來反彈近 17%，但在 6 月 2 日創下近期高點之後，漲勢已開始浮現疲態。他預估，標普 500 最差可能回落至 6850 點，較周一收盤的 7440.43 點下跌約 7.9%。。

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他在報告中寫道：「今年夏季的路徑圖將是一場三波修正。」

Ciana 指出，中東停火後帶動的反彈行情正變得更加劇烈波動，市場修正風險持續升高。他認為，目前股價漲幅已偏大、技術面動能開始轉弱，因此 7 月至 9 月期間應採取較為防禦性的投資策略。

這項看法與近期華爾街其他機構形成鮮明對比：法國興業銀行 (Société Générale) 策略師才剛把標普 500 年底目標由 7300 點調升至 8000 點，摩根大通 (JPMorgan Chase) 及 Fundstrat Global Advisors 也都對年底行情抱持樂觀看法。

不過，美銀策略師 Savita Subramanian 團隊本月稍早已警告，目前市場出現「過多危險訊號」，建議投資人適度獲利了結。

Ciana 在最新報告中表示，標普 500 目前正面臨賣壓，若指數升至 7741 點並創下新高，也可能只是「假突破」(head fake)。

他預估標普 500 的重要支撐位依序位於 7200 點、7025 點及 6850 點。