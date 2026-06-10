鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-11 07:00

輝達估值已低於標普，華爾街開始把它當價值股(圖：Shutterstock)

雖然這家晶片製造商無法完全擺脫半導體產業整體疲弱的影響，但憑藉強勁的現金回饋能力，它最終可能會以「價值股」身分獲得支撐。

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輝達股價周三下跌 3.7%，收在 200.42 美元。過去一個月來，該股累計下跌約 6%，儘管輝達在 5 月公布了一份亮眼的財報，並於上周在台灣的 Computex 展示了新一代硬體產品。

《巴隆》先前在其選股專欄中指出，當輝達股價約為 226 美元、預估本益比約 26 倍時，就已相當具吸引力。根據 FactSet，如今其預估本益比已降至 19.7 倍，甚至低於標普 500 指數的 20.4 倍。

Laffer Tengler Investments 執行長 Nancy Tengler 表示，「在輝達大幅提高股利並經歷一段時間的表現落後之後，我們已將它納入價值投資組合。以約 20 倍的明年預估獲利、以及約 23 倍的 2027 年預估獲利來看，再加上預期獲利成長率高達 87%，我們寧願投資輝達，而不是一家民生消費品公司。」

價值股通常以低於市場平均水準的本益比進行交易，並向股東回饋大量現金。