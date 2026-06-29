鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-30 06:02

Alphabet(GOOGL-US)周一 (29 日) 正式加入道瓊工業指數，取代威瑞森 (VZ-US) 成為 30 檔藍籌股之一，首日收盤交出上漲 4.7% 的優異表現。

Alphabet 周一終場上漲 4.7%，報每股 353.09 美元。當天傳出 Google 限制 Meta 使用 Gemini 模型，導致 Meta 部分人工智慧 (AI) 專案進展受阻的消息，凸顯 Google AI 算力正供不應求，可能是帶動股價上漲的另一個原因。

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然而 Alphabet 近期面臨沉重壓力，即使周一反彈，Alphabet 本月仍可能創下去年 2 月以來最差單月表現，且回顧過去七周就有六周收黑。這與 5 月的風光表現形成強烈對比：當時 Alphabet 一度在盤後市值超越輝達 (NVDA-US)，登上全球市值最高企業。

近年加入道瓊指數的企業後續表現並不理想：輝達 (NVDA-US)、Salesforce(CRM-US) 及蘋果 (AAPL-US) 在納入指數後 60 天，股價都呈現下跌。

AI 投資報酬受質疑

Alphabet 股價近期欲振乏力，反映市場開始質疑公司龐大的 AI 投資是否能帶來相應回報。Alphabet 正面臨中國低成本 AI 模型快速進步，持續壓低市場價格的挑戰，而 Google 旗下 DeepMind 與 Gemini、程式碼生成工具相關研究人員陸續流向 Anthropic 及 OpenAI 等競爭對手。