鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估下修至7.21元，預估目標價為78.10元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.05元下修至7.21元，其中最高估值9.8元，最低估值5.48元，預估目標價為78.10元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.8(9.8)
|10.8
|10.95
|最低值
|5.48(5.48)
|4.68
|5.31
|平均值
|7.63(7.68)
|7.92
|8.09
|中位數
|7.21(8.05)
|8.38
|8.06
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|161.83億
|172.30億
|162.53億
|154.16億
|最低值
|143.59億
|148.67億
|133.23億
|136.97億
|平均值
|152.35億
|155.36億
|150.33億
|148.09億
|中位數
|151.93億
|153.58億
|150.76億
|153.15億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.26
|-0.68
|-3.65
|0.26
|4.37
|營業收入
|124.37億
|127.62億
|107.06億
|121.84億
|131.89億
詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股早盤〉科技股回神支撐 主要指數開高
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估上修至8.06元，預估目標價為79.30元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估上修至7.26元，預估目標價為78.36元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估上修至7元，預估目標價為77.06元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇