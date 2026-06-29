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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估下修至7.21元，預估目標價為78.10元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.05元下修至7.21元，其中最高估值9.8元，最低估值5.48元，預估目標價為78.10元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值9.8(9.8)10.810.95
最低值5.48(5.48)4.685.31
平均值7.63(7.68)7.928.09
中位數7.21(8.05)8.388.06

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值161.83億172.30億162.53億154.16億
最低值143.59億148.67億133.23億136.97億
平均值152.35億155.36億150.33億148.09億
中位數151.93億153.58億150.76億153.15億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.26-0.68-3.650.264.37
營業收入124.37億127.62億107.06億121.84億131.89億

詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAA

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