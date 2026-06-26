鉅亨速報 - Factset 最新調查：雪佛龍(CVX-US)EPS預估下修至14.42元，預估目標價為221.00元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對雪佛龍(CVX-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.73元下修至14.42元，其中最高估值18.54元，最低估值8.5元，預估目標價為221.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|18.54(18.54)
|17.69
|15.12
|16.08
|最低值
|8.5(8.5)
|6.78
|8.65
|10.76
|平均值
|14.25(14.42)
|12.49
|12.63
|13.43
|中位數
|14.42(14.73)
|12.66
|12.61
|13.45
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2,634.48億
|2,300.82億
|2,215.31億
|2,215.90億
|最低值
|2,015.86億
|1,435.96億
|1,471.92億
|2,170.20億
|平均值
|2,321.01億
|2,040.68億
|2,029.40億
|2,193.05億
|中位數
|2,363.49億
|2,077.78億
|2,086.25億
|2,193.05億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.14
|18.28
|11.36
|9.72
|6.63
|營業收入
|1,562.91億
|2,363.68億
|1,972.17億
|1,934.71億
|1,845.34億
詳細資訊請看美股內頁：
雪佛龍(CVX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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