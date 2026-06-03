鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估上修至7.26元，預估目標價為78.36元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2026年EPS預估：中位數由7元上修至7.26元，其中最高估值8.99元，最低估值5.48元，預估目標價為78.36元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.99(8.99)
|10.19
|10.95
|最低值
|5.48(5.48)
|4.24
|4.87
|平均值
|7.33(7.2)
|7.25
|7.66
|中位數
|7.26(7)
|6.83
|7.75
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|159.28億
|163.29億
|162.53億
|153.15億
|最低值
|141.17億
|138.67億
|135.52億
|136.97億
|平均值
|150.05億
|151.20億
|148.35億
|145.06億
|中位數
|149.79億
|152.66億
|148.95億
|145.06億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.26
|-0.68
|-3.65
|0.26
|4.37
|營業收入
|124.37億
|127.62億
|107.06億
|121.84億
|131.89億
詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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