鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估上修至8.06元，預估目標價為79.30元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.26元上修至8.06元，其中最高估值10.05元，最低估值5.48元，預估目標價為79.30元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.05(8.99)
|10.95
|10.95
|最低值
|5.48(5.48)
|4.24
|4.87
|平均值
|7.81(7.33)
|7.85
|8.18
|中位數
|8.06(7.26)
|8.55
|8.45
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|161.65億
|172.49億
|162.53億
|153.15億
|最低值
|143.59億
|147.97億
|136.78億
|136.97億
|平均值
|152.90億
|155.34億
|150.29億
|145.06億
|中位數
|154.93億
|153.84億
|152.99億
|145.06億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.26
|-0.68
|-3.65
|0.26
|4.37
|營業收入
|124.37億
|127.62億
|107.06億
|121.84億
|131.89億
詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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