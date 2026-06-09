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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估上修至8.06元，預估目標價為79.30元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.26元上修至8.06元，其中最高估值10.05元，最低估值5.48元，預估目標價為79.30元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值10.05(8.99)10.9510.95
最低值5.48(5.48)4.244.87
平均值7.81(7.33)7.858.18
中位數8.06(7.26)8.558.45

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值161.65億172.49億162.53億153.15億
最低值143.59億147.97億136.78億136.97億
平均值152.90億155.34億150.29億145.06億
中位數154.93億153.84億152.99億145.06億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.26-0.68-3.650.264.37
營業收入124.37億127.62億107.06億121.84億131.89億

詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAA

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