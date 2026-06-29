《韓國經濟日報》今日報導指出，三星與 SK 兩大集團預計在當天下午由南韓總統李在明主持的「大飛躍三大超級項目」發布會上，正式宣布上述十年投資計畫，其中三星打算在光州興建 4 至 5 座晶圓廠、在忠清南道建先進封裝廠；SK 海力士同樣規劃在光州設晶圓廠，並擴建忠清北道 NAND Flash 生產線。