鉅亨網編譯陳韋廷
南韓綜合股指 (KOSPI) 今 (29) 日開盤後一度重挫 3.1%，主要受到三星電子與 SK 海力士股價大跌拖累，因市場擔憂兩大晶片巨擘未來十年高達 2000 兆韓元 (約 1.3 兆美元) 的資本支出將嚴重侵蝕短期獲利。
《韓國經濟日報》今日報導指出，三星與 SK 兩大集團預計在當天下午由南韓總統李在明主持的「大飛躍三大超級項目」發布會上，正式宣布上述十年投資計畫，其中三星打算在光州興建 4 至 5 座晶圓廠、在忠清南道建先進封裝廠；SK 海力士同樣規劃在光州設晶圓廠，並擴建忠清北道 NAND Flash 生產線。
兩大晶片巨擘投資本土金額超越南韓《每日經濟新聞》先前披露的三星單家逾 1000 兆韓元投資版本，顯示南韓政府與財閥力拚半導體產能自主的決心。
首爾尤金證券分析師 Huh Jae-Hwan 指出，韓股劇烈波動反映市場除半導體外缺乏具競爭力替代標的，巨額投資長期來看則有助緩解產能瓶頸、鞏固領先地位，但短期宜審慎看待波動。
NH 投資證券交易員 Roy Lim 則認為，設備與基礎設施類股將成本輪擴產實質受惠者。
今年以來，KOSPI 累計上漲幅度高達 93%。
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