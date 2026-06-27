鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-27 10:04

法人近期持續買超力挺 PC 品牌大廠微星 (2377-TW)，市場看好其在人工智慧伺服器與新事業的長線布局，三大法人已連七買，買超 9905 張，其中投信已連 21 買，買超 10659 張，週五股價收 131.5 元，周成交量 55029 張。

〈熱門股〉微星AI伺服器與新品唱旺下半年營運 法人趁股價壓低吃貨。(圖：shutterstock)

受到關鍵零組件記憶體短缺且價格漲幅遠超預期的影響，微星四月與五月業績呈現年月雙減走勢，第二季面臨明顯淡季效應。不過在關鍵零組件缺料的成本推升下，市場前期的舊庫存仍能支撐終端需求，電競筆電與板卡相關產品的殺價競爭情況因此減少。微星管理階層評估，由於公司長期深耕高性能運算且產品定位於高階與旗艦市場，受到市場波動的波及程度相對較小，有助於穩定產品價格與整體獲利毛利率。

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展望下半年營運軌道，微星強攻 AI 伺服器領域並已在美國建立部分伺服器產能，同時規劃擴充歐洲荷蘭新廠以支援桌上型電腦及伺服器等系統產品生產。微星表示，目前 AI 伺服器對整體營收貢獻雖然仍維持在個位數百分比水準，但新產品與新客戶導入進展順利。伺服器客戶對調整後的價格接受度正逐步提升，相關 AI 伺服器與新事業訂單洽談進展維持正向，下半年將進一步擴大出貨量能。

在個人電腦與硬體應用落地方面，微星與晶片巨頭輝達維持深厚夥伴關係，微星開發的輝達 RTX Spark 平台新產品進度符合規劃，預計隨輝達在第三季底進入量產時同步推出。雖然該平台定位偏高階且市場接受度仍待觀察，但微星內部也同步編制完整研發團隊，推出自研的 AI 助理工具與系統端解決方案，全力拓展集團在智慧城市與次世代頂尖算力的全面布局。