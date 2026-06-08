〈台塑四寶業績〉5月營收 南亞年月雙增創47個月新高 台塑、台化月減雙位數

鉅亨網記者黃皓宸 2026-06-08 18:11

台塑 (1301-TW) 集團今 (8) 日公布 4 家公司今年 5 月營收，南亞 (1303-TW) 受惠與 AI 產業的長線發展，加上除電子材料的布局，消費型產品市場亦有出貨規模亮眼，單月營收 288.3 億元、月增 4.2％、年增 31.4％，創 47 個月以來新高。台塑及台化 (1326-TW) 則因美伊和談進展反覆影響，致油價震盪偏弱，客戶下單謹慎下，影響塑膠產品售價弱勢走跌，月減分別為 18.4％、14.7％。

5月營收出爐，南亞受惠AI需求年月雙增創47個月新高，台塑、台化月減雙位數。(圖：shutterstock)

台塑集團 4 間公司 5 月總營收為 1,289.48 億元，月減 7.7％、年增 21.6％，累計今年前 5 月營收 6,228.99 億元，年增達 7.1％。其中南亞表現最佳，5 月單月營收 288.31 億元、月增 4.2％、年增高達 31.4％。

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南亞表示，塑化產品部分，因全球對通膨與升息的擔憂升高，致民生相關行業信心不足，採購觀望、謹慎，但 AI 產業持續發揮韌性，雲端業者不受地緣衝突與短期經濟變化影響，加速投入資本支出，帶動周邊供應鏈產值不斷擴大，公司掌握產業發展趨勢、積極布局高值化電子材料產品，業績攀升。

再加上南亞德州 EG 廠未受局勢衝擊，2 條產線全產全銷、營收顯著成長，挹注 5 月份合併營收上揚，站上 47 個月新高。前 5 月合併營收 1251.09 億元、年增 13％。

台塑 5 月營收為 149.5 億元、年增 0.7％、月減 18.4％，主因為中油及台塑石化公司 5 月乙烯、丙烯原料打折供應，台塑各產品開工率降低，且下游客戶無法轉嫁高價成本，採購轉趨保守，產銷量減少。此外，台塑公司 5 月主要產品也較上 (4) 月售量差減少 8.5 萬噸，累計前 5 月營收為 752.63 億元、年減 3.8％。

台化 5 月單月營收為 273.87 億元、年增 15.5％、月減 14.7％，累計前 5 月營收 1,412.38 億元、年增 10.6％。較 4 月量差減少 43.1 億元，售價差減少 4 億元，主要是因麥寮 ARO-3 廠、SM-2 廠安排年度定檢，影響 PX、SM 外售及萃餘油回售台塑化，合計減少 26 億元；PS、ABS、PP 下游因價高無法轉嫁或行情變動快速，普遍觀望並按剛需採購，合計減少 8.5 億元。

台塑化 (6505-TW)5 月營收為 577.77 億元，月減 6.1％、年增 26.9％，累計前 5 月合併營收 2812.89 億、年增 6.1％。