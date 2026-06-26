鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-26 11:52

據外電報載，荷姆茲海峽貨輪傳遇襲事件發生後，聯合國國際海事組織 (IMO) 宣布，暫停原本協助船舶及船員安全通過荷姆茲海峽的護航計畫，也進一步加深市場對中東能源運輸恢復進度的憂慮。

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台塑四寶中，包括台塑、台化及台塑化近日因中東局勢回穩，外資連 2 日大買超，但隨著今日市場拉回，今日跌幅均較大盤加劇。

法人表示，台股受蘋果 (AAPL-US) 宣布調漲 Mac 和 iPad 售價後，拖累科技股和整體市場信心，盤面上因漲多受壓，市場關注焦點包括美國和伊朗停火和平協議能否確實達成，以及國際油價可否回落先前低檔及美國聯準會 (Fed) 貨幣政策是否轉為升息等動向。