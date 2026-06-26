鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-26 17:46

材料 - KY(4763-TW) 今 (26) 日召開股東會並完成董事全面改選，隨後召開的新一屆材料 -KY 董事會並選任由王克璋續任董事長，王克璋對今 (2026) 年下半年的業績成長樂觀看待，同時，下半年更有布局中南美及非洲市場鞏固絲束產品銷售的行動方案。

王克璋在股東會後接受訪問指出，在南美洲的市場方面，預估在今年第三季末完成在巴拉圭的設立發貨倉庫投資案，由巴拉圭設立的發貨倉庫縮短物流及金流，並開拓包括對巴西、阿根廷等國市場銷售，預估有助於對此一區域的銷售量增加 50%。

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王克璋指出，材料 - KY 在中南美洲市場的銷售約占整體的 10%，但在過去由當地菸商對材料 - KY 下單，由生產線發貨到當地菸商的時間約 60 天，而當地菸商對開立信用狀等貿易金流程序也不便利，形成在運輸時程及金流的雙重障礙，在今年第三大末完成設立巴拉圭的發貨倉庫後，有利於協助運輸及金流的便利；同時也將一併透過在巴拉圭完成的此一據點， 進一步開拓對包括巴西、阿根廷等國菸商市場的銷售。

王克璋並指出，材料 - KY 在中南美洲市場的發貨銷售約占整體的 10%，預估在巴拉圭完成的此一發貨據點的完成設立之後，在此一區域的銷售將成長，且增加的幅度高達 50%。

同時，王克璋並預計在 7 月 15 日飛往非洲埃及洽談與東方菸草公司深入洽談更進一步的合作案，王克璋指出，材料 - KY 原與埃及東方菸草公司的合作供貨一直在進行中，但目前埃及東方菸草公司已遭全球大型菸商所收購，此行不僅在鞏固雙方合作得以進行，並且將會商由材料 - KY 進一步承接改組後東方菸草公司的香菸濾嘴加工部門。

此舉並將有助於進一步鞏固材料 - KY 與 與埃及東方菸草公司的合作關係，同時，由材料 - KY 進一步承接改組後東方菸草公司的香菸濾嘴加工部門後，其優勢在賽拉尼斯、伊斯曼等大型強敵環伺之下，將有助於穩固材料 - KY 對東方菸草公司絲束供貨的穩定地位

王克璋指出，依目前的市場趨勢來看，預估 6 月營收可望優於 5 月，第三季的營收有望優於第二季且下半年的展望可望比今年上半年來得好。