永誠資產管理處 2026-06-26 15:09

生成式 AI 的快速發展，讓許多人開始擔心工作是否會被取代，不過比起 AI 會不會搶走工作，我們認為更值得思考的是另一個問題，如果工作型態真的開始改變，有沒有選擇的能力？

AI正在血洗職場環境 預防「被退休」比升職加薪更重要(圖:shutterstock)

最近一篇國外報導提到，許多資深白領工作者正面臨兩難，是投入時間學習 AI 工具，還是乾脆提早退出職場？這個現象看似是科技改變工作，其實背後反映的是財務規劃與生涯計劃。

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退出職場不再只是年齡的問題 AI 改變的是工作的內容

過去人們談被動退休大多是以年齡作為標準，60 歲退休、65 歲退休，是許多人熟悉的人生劇本，但 AI 出現後，退出職場的時間點開始變得不同，有人願意持續學習新工具，延長自己的職涯；有人則覺得學習成本太高，希望提早離開職場；也有人想乾脆直接退出職場，卻因為財務還沒準備好，只能繼續工作。

真正決定退出職場時間，不再是年紀，而是自己的競爭力與財務能力。生成式 AI 的確能快速完成許多重複性工作，例如整理資料、撰寫初稿、分析數據，甚至協助程式開發，每一次科技革命，都會淘汰部分工作，也創造新的需求，但越來越多人使用 AI ，企業反而更重視另一種能力，那就是經驗、判斷、溝通與決策。

AI 可以提供很多答案，但它無法承擔責任，也無法完全理解每一家公司、每一位客戶的需求，因此真正有價值的人才，不只是會操作 AI，而是知道什麼時候該相信 AI、什麼時候需要修正 AI 的答案，未來被需要的不只是會做的技術人員，是能夠整合資訊、做出判斷的人。

真正的焦慮不是 AI 的發展 是你還有沒有選擇的機會

許多人擔心 AI，是因為害怕工作受到影響，但如果深入思考，真正令人焦慮的往往不是 AI，而是收入來源過於單一，當薪資是唯一的收入，一旦工作出現變化，生活就容易受到衝擊，相反如果除了薪資之外，還有持續累積的資產、投資收益或其他現金流，即使工作型態改變，也比較有空間調整自己的步伐，這也是為什麼越來越多人開始重視投資理財，而不是只有單一的薪資成長。

在 AI 深入工作生活中，更需要建立第二份收入能力，很多人把 AI 當成威脅，它更像是一面鏡子，提醒我們，不應該把所有未來都建立在同一份工作上，真正值得建立的，不只是工作能力，而是讓收入來源更多元，例如：持續累積長期投資、建立現金流、提升自己無法輕易被取代的專業能力、學習運用 AI，提高工作效率，而不是與 AI 競爭，AI 不一定會讓每個人失業，但它很可能讓工作內容、薪資結構與企業需求持續改變，越早開始準備，就越能在變化中保有主動權。

財務自由來自資產 而不是年齡

AI 正在改變工作的樣貌，也重新定義退出職場的意義，未來有些人會因為喜歡工作而選擇繼續投入，也有人會因為已經累積足夠資產，而有能力提早退出職場，真正重要的，不是哪一天退出職場，而是那一天來臨時，你是否擁有選擇的機會，因為在 AI 時代，最大的安全感，不是永遠不被取代，而是順應時代彈性調整。

努力工作仍然重要，但更重要的是，讓每一次努力，都逐漸轉化為自己的現金部位。當我們賺得錢開始持續創造收入，不再因可能「被退休」而恐懼。

（撰文者：永誠資產管理處 財顧團隊）

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