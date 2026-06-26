鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-26 13:30

黃金市場近期遭遇強烈賣壓，現貨金價已跌破每盎司 4,000 美元 大關，金價在本月已累計下跌約 12%，本周跌幅則接近 4%，正走向連續第四周的周線下跌。

這一波跌勢意味著黃金自 2025 年創下 40 年來最佳年度表現後，今年行情出現了劇烈逆轉。

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導致金價走軟的主因之一是亞洲股市大跌引發的「去風險化」(de-risking) 浪潮。盛寶金融 (Saxo Markets) 首席投資策略師 Charu Chanana 指出，當熱門的成長型交易面臨壓力時，投資者往往會變現手中獲利的資產，以填補投資組合中其他部位的虧損。由於黃金在過去一年是表現優異的贏家資產，因此在市場需要規避風險時，成為了首選的現金來源。

此外，聯準會 (Fed) 的強硬立場與美元走強，持續對金價施壓。雖然美國 5 月個人消費支出 (PCE) 物價指數月率增長 0.4%，略微緩解了市場壓力，但年率增幅達 4.1%，創下 3 年多來新高。在聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 展現鷹派立場及官員們釋放支持更高利率的信號後，美元指數攀升至 13 個月高點。在利率看漲且美元走強的背景下，不具利息收益的黃金吸引力大幅下降。

儘管中東局勢動盪，例如貨船在荷姆茲海峽附近遇襲，一度短暫提振了避險需求，但這仍不足以抵銷強勢美元與升息預期帶來的壓力。目前市場預計聯準會在 9 月份升息的可能性高達 63%。