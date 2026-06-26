鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-26 12:05

鴻海 (2317-TW) 旗下封測廠訊芯 - KY (6451-TW) 今 (26) 日舉辦股東會，董事長蔣尚義表示，此次新增的兩位獨立董事張美玲與左大川皆是以前在台積電 (2330-TW) 的老朋友，可望強化公司布局。產品佈局方面，訊芯 - KY 51.2T CPO 已進入小量生產，102.4T CPO 也已完成並出貨給客戶，並正與台積電合作 COUPE，主要承接後段光學引擎 (OE) 領域的業務。

訊芯-KY今日舉辦股東會，右至左為訊芯-KY董事長蔣尚義、總經理徐文一。(鉅亨網記者魏志豪攝)

訊芯 - KY 正與台積電就 COUPE 技術進行合作，主要負責後段包括光纖陣列 (FAU)、光柵耦合器 (Grating Coupling) 等相關技術整合與驗證。總經理徐文一指出，一方面是因應客戶要求合作，另一方面則是與晶圓代工大廠合作。

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徐文一指出，CPO 是一個「完全改變」的產品，要讓整個產業、甚至資料中心全面採用，需要一段時間，不過其優點明確，公司目前已經在 102.4T CPO 產品完成樣品並出貨給客戶，51.2T CPO 則已小量生產。公司接下來將持續研發 12.8T NPO 以及 OCS 等產品。

FAU 相關製程上，徐文一透露，FAU 本身就是光纖收發器 (Transceiver) 中的一道重要製程，公司很早以前就已經切入，包括光柵耦合 (Grating coupling) 與邊緣耦合 (Edge coupling) 兩種技術路線都有在執行。

蔣尚義也補充，鴻海集團在光通訊與 CPO 領域已有明確布局，CPO 是鴻海未來重要方向之一。從 800G 邁向 1.6T，每根光纖傳輸速率提升後，傳統直接調變方式將面臨瓶頸，必須導入矽光子技術。訊芯約三年前就開始投入 CPO，布局時間較早，目前也與全球在 CPO 領域走得最快的南加州客戶合作，因此公司在相關領域已有一定先行優勢。

值得注意的是，訊芯 - KY 本次股東會完成董事改選，新增 2 位獨立董事。蔣尚義指出，張美玲與左大川都是自己的老朋友，對公司治理而言，過去三位獨董較偏財務背景，因此此次邀請兩位新任獨董加入，希望補強公司在專業經理與法務治理上的能力。