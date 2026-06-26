鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-26 14:18

台股今 (26) 日下跌 1683 點，創下史上第 3 大跌點，跌幅重達 3.64%，上市公司總市值由前一日的 150.93 兆元，蒸發近 5.5 兆元，跌破 150 兆元大關。市值前 10 大權值股，成為殺盤重心，除權王台積電下跌 50 元，來到 2340 元外，聯發科 (2454-TW)、國巨 *(2327-TW)雙雙跌停，台達電 (2408-TW) 和聯電 (2303-TW) 的跌幅也都超過 8%。

台股總市值蒸發5.5兆元跌破150兆元 權值股重災區 聯發科、國巨收跌停。(鉅亨網資料照)

受美股大型科技廠下跌，指數開低走低，盤中一度重挫達 1,775 點，寫下盤中史上第 5 大跌點，盤面上今日下殺的權值股多為 AI 相關類股，在大盤下殺下成為重災區，包括 IC 設計、被動元件龍頭股聯發科 (2454-TW)、國巨 *(2327-TW) 雙雙跌停作收。

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觀察盤面上市值前 20 大權值股中，面臨外資提款賣壓，權王台積電盤中最低下跌 65 元或 2.75% 至 2,325 元失守月線；聯發科除了受盤勢拖累，更面臨高通搶進 AI ASIC 市場的競爭壓力與投信季底結帳，股價跌停；台達電 (2308-TW) 重挫 9% 以上逼近跌停，股價也跌破 1,800 元大關。

外資本周連續大規模賣超台股，今日資金仍持續撤出，也拖累台股盤中跌破 4 萬 5 千點大關。根據統計，外資在 (6) 月以來截至 25 日，已累計賣超超過 4,500 億元。