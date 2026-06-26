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台股總市值蒸發5.5兆元跌破150兆元 權值股重災區 聯發科、國巨收跌停

鉅亨網記者黃皓宸 台北

台股今 (26) 日下跌 1683 點，創下史上第 3 大跌點，跌幅重達 3.64%，上市公司總市值由前一日的 150.93 兆元，蒸發近 5.5 兆元，跌破 150 兆元大關。市值前 10 大權值股，成為殺盤重心，除權王台積電下跌 50 元，來到 2340 元外，聯發科 (2454-TW)、國巨 *(2327-TW)雙雙跌停，台達電 (2408-TW) 和聯電 (2303-TW) 的跌幅也都超過 8%。

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台股總市值蒸發5.5兆元跌破150兆元 權值股重災區 聯發科、國巨收跌停。(鉅亨網資料照)

受美股大型科技廠下跌，指數開低走低，盤中一度重挫達 1,775 點，寫下盤中史上第 5 大跌點，盤面上今日下殺的權值股多為 AI 相關類股，在大盤下殺下成為重災區，包括 IC 設計、被動元件龍頭股聯發科 (2454-TW)、國巨 *(2327-TW) 雙雙跌停作收。


觀察盤面上市值前 20 大權值股中，面臨外資提款賣壓，權王台積電盤中最低下跌 65 元或 2.75% 至 2,325 元失守月線；聯發科除了受盤勢拖累，更面臨高通搶進 AI ASIC 市場的競爭壓力與投信季底結帳，股價跌停；台達電 (2308-TW) 重挫 9% 以上逼近跌停，股價也跌破 1,800 元大關。

近期受惠 5 月自結獲利，較去年同期大增 203% 的聯電 (2303 -TW) 獲外資調高目標價，也因漲多回檔重跌逾 8%；奇鋐 (3017-TW) 亮燈跌停；其他權值股部分包括鴻勁 (7769-TW)、南亞 (1303-TW)、緯穎 (6669-TW) 重跌也超過半根停板，欣興 (3037-TW) 重跌逾 3% 以上。

外資本周連續大規模賣超台股，今日資金仍持續撤出，也拖累台股盤中跌破 4 萬 5 千點大關。根據統計，外資在 (6) 月以來截至 25 日，已累計賣超超過 4,500 億元。

分析師表示，市場資金要撤出，一定先賣漲多的電子權值股，指數在這邊連台積電都跌破月線，建議投資人要留意外資持續賣壓，加上外資 6 月已賣台股超過 4500 億元，指數因為外資跟著減碼，資金流向傳產及低價轉機類股，建議投資人可待外資逐步買回後止穩，逢低買進遭錯殺的績優股。


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台積電國巨聯電市值跌點

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聯發科3880-9.98%
緯穎4280-5.83%
南亞148-4.52%
鴻勁6500-6.07%
奇鋐2255-9.98%
台達電1810-8.59%
信驊15615-9.97%
國巨1015-9.78%
欣興975-4.41%
聯電164-8.12%
南亞科449-5.87%

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