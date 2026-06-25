鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-26 07:40

國泰投信近日因利害關係人內控疏失，導致旗下全委及基金慘賠將近 10 億元，引起社會高度關注。儘管當事人郭明鑑已於本周一辭去國泰投信董事職務，但仍未能平息風波，甚至爆出霖園蔡家成員上門興師問罪並引發肢體衝突。對此，國泰金控 (2882-TW) 於今 (26) 日清晨發布重大訊息公告，經金控董事長蔡宏圖與郭明鑑懇談後，郭已決定主動請辭國泰世華銀行董事長職務，以及國泰金控及旗下相關董事職位。

蔡宏圖親自出馬懇談 郭明鑑請辭國泰金控董事及國泰世華董事長。(圖:國泰金控提供)

國泰金控同時發布四點聲明，首先強調公司向來恪遵公司治理相關規範、重視股東及客戶權益，是合法合規經營而享有盛譽之金控公司。

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第二，就近日因郭明鑑董事兼職引起社會上不同意見一事，經國泰金控董事長蔡宏圖與郭明鑑董事懇談後，郭考量為避免造成社會上不良觀感及影響本公司之良好聲譽，主動表達於即日起請辭所擔任國泰金控董事、子公司國泰世華銀行董事暨董事長及國泰私募股權股份有限公司董事之職務。

第三，對於郭董事過往任職期間的優秀表現及以最高標準自律請辭，國泰金控深致謝忱，並擬聘請郭於辭任後擔任國泰金控之資深顧問，繼續為國泰金控提供專業諮詢服務。