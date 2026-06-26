鉅亨網新聞中心 2026-06-26 15:20

聯準會新主席華許以鮮明的鷹派立場亮相，正將華爾街對於美元的整體敘事徹底翻轉。隨著美元指數在 6 月強勢累漲 2.1%，一場圍繞美國貨幣政策與經濟韌性的看漲盛宴，已在華爾街悄然拉開帷幕。

強勢美元回歸！華許掀鷹派風暴 華爾街集體轉向看多。(圖:shutterstock)

華許在就任後主持的首場議息會議中，展現了對抗通膨的極高決心，其措辭的堅定程度遠超市場預期，令華爾街迅速啟動了激進的重新定價機制。

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過去一年多以來，市場充斥著「對沖美國風險」、去美元化以及預測聯準會轉鴿的論調，這些一度佔據主流的敘事，如今已在華許堅定的政策態度下迅速消退。

美元指數 6 月以來表現搶眼，累計漲幅達到 2.1%，展現了近一年來少見的強勁勢頭。交易員們顯然已「心領神會」，期貨市場交易量大增，市場押注聯準會最快將於 7 月重啟升息步伐，選擇權市場中針對美元看漲的賭注更是此起彼落。

道明證券外匯策略主管 Jayati Bharadwaj 對此總結道，美國經濟數據的韌性，結合新主席鮮明的鷹派態度，徹底改變了遊戲規則，聯準會加息的門檻已大幅降低，這是市場認知與定位的一次根本性轉變。

摩根大通解讀：美元利率優勢的長期化

這一轉變的意義遠不止於匯率波動。摩根大通全球外匯策略聯席主管 Meera Chandan 直言，聯準會已經徹底激活了美元的看漲前景。

Chandan 強調，全球其他主要央行的貨幣政策步伐，顯然難以追趕聯準會，這意味著美元的利率優勢將長期存在，利差差距難以收窄，美元自然成為資金追逐的避風港。

彭博美元即期指數目前已攀升至去年 11 月以來的最高水準，今年迄今累計漲幅達 1.7%，其動能之強勁，足以媲美先前由能源價格驅動的那波市場反彈。

Chandan 進一步分析指出，支撐美元上漲的動力接力棒，已經從能源價格成功轉移至聯準會的政策反應函數上。這一趨勢不僅得到市場的認可，也代表著金融界對於美國貨幣政策走向的共識已完成重組。

財政背書與利差擴大 美元多頭的堅實防線

鷹派的聯準會並非美元走強的唯一支撐，美國財政部近期的態度同樣扮演了關鍵角色。財政部長貝森特近期公開表態支持強勢美元政策，並明確為華許的貨幣政策背書。

貝森特強調，推動美元在全球經濟中維持主導地位的核心，在於美國健全的政策框架與經濟體質，這為美元的漲勢提供了深層的政治合法性。

在投機性資金方面，多頭力量正加速集結。根據商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，截至 6 月 16 日，對沖基金、資產管理機構及各類投機者已累積持有高達 294 億美元的美元多頭部位。

諸如 Man Group 等大型對沖基金預測，美元在年底前可能還有 5% 的漲幅空間；美國銀行外匯策略師 Alex Cohen 也持類似觀點，該行甚至下調了年底歐元兌美元的預測，預估在聯準會今年可能升息三次的背景下，歐元兌美元恐將下探 1.15。

AI 浪潮的隱形助攻

除了傳統的貨幣政策邏輯，人工智慧（AI）浪潮正在成為支撐美元走強的另一條隱性主線。

高盛首席外匯及新興市場策略師 Kamakshya Trivedi 指出，AI 交易不僅推動了科技領域的創新，更實質性地提振了美國的經濟成長預期與股市回報，使美國成為全球資本眼中最具吸引力的目的地。

渣打銀行 G-10 外匯研究全球主管 Steven Englander 也持相同看法，他認為 AI 帶來的生產力提升正持續支撐著美元的正面前景，企業獲利的改善與持續的資本流入，為美元提供了紮實的基本面支撐。

德意志銀行的貨幣策略師 George Saravelos 更進一步將美元定義為未來 AI 收入流的主要受益者。

儘管 Trivedi 提醒，美元走強的路徑並非一刀切，美元對部分低息貨幣及依賴油價的貨幣壓制力最強，但總體而言，AI 帶來的結構性增長優勢，無疑是美元的一大助力。

升息預期已消化 美元不會直線上漲

儘管市場目前彌漫著濃厚的看漲情緒，但仍有部分華爾街機構對後續漲勢的持續性保持冷靜與審慎。

巴克萊策略師警告稱，美元的上行路徑絕非一條直線，原因在於目前的升息預期已被市場充分消化，市場情緒已處於高度集中狀態，且油價與美國各項關鍵經濟指標可能已接近階段性高點，這意味著市場波動風險正在積累。

道明證券的 Bharadwaj 也指出，若要見證美元更進一步的顯著升值，聯準會必須兌現超出市場當前預期的升息幅點，然而目前市場對於明年初之前的升息定價相當保守。

此外，選擇權市場的訊號顯示，未來 12 個月押注美元升值的溢價已觸及逾一年高點，雖然尚未達到過去「美國例外論」時期的極致水平，但仍提醒投資者需警惕預期過度集中可能帶來的回調風險。