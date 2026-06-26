鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-26 14:00

比特幣市場正迎來一場巨大的挑戰，價值約 100 億美元名目價值的比特幣期權將於台北時間周五 (26 日) 下午 4 點在最大加密期權交易所 Deribit 到期。由於目前市場正處於機構需求減弱與宏觀經濟逆風的雙重打擊下，此次大規模到期事件可能為疲軟的市場增添更多壓力。

100億美元比特幣期權今日到期 市場面臨流動性考驗 空頭情緒籠罩(圖:shutterstock)

比特幣價格近期表現低迷，已跌破 60,000 美元大關，周五報價約為 59,283 至 59,500 美元之間。這不僅是連續第三天的下跌，更意味著比特幣已較歷史高點回落超過 50%。從技術面來看，比特幣目前低於其 200 周移動平均線，這通常被視為市場可能陷入長期熊市的信號。

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此次到期的合約約占 Deribit 總未平倉合約的 37%。儘管目前賣權 / 買權比率 (put-to-call ratio) 維持在 0.83，顯示看漲合約仍多於看跌合約，但 Deribit 首席商務官 Jean-David Pequignot 指出，由於現貨價格持續下滑，這些中長期看漲的倉位已經處於「價外」狀態，失去了內含價值。

目前，看跌期權 (Puts) 主要集中在 60,000 至 65,000 美元以及 70,000 至 75,000 美元的區間，這反映出空頭勢力在當前價位附近更具優勢。

Tesseract Group 資產管理主管 Adam Haeems 提醒，雖然期權到期機制主要是為了結清倉位而非決定市場走向，但關鍵在於當前市場面臨季末與夏季流動性稀薄的問題。在流動性不足的情況下，大規模到期可能引發市場過度反應，直到交易商 (Dealers) 完成避險對沖解除後，價格才可能回歸均值。他認為，真正的測試將發生在 7 月的第一整周，屆時季度帳簿已清算，市場槓桿也會降低。

外部環境同樣不容樂觀。數據顯示，美國上市的比特幣基金在 6 月份已流出約 29.2 億至 30 億美元的資金。此外，隨著聯準會 (Fed) 立場偏向鷹派以及美債殖利率維持高位，投資者預期全球流動性將進一步收緊。