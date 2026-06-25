《紐時》OpenAI考慮將IPO計畫延至2027年

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-26 07:10

根據《紐約時報》週四 (25 日) 引述三位參與公司討論的知情人士報導，OpenAI 正考慮將首次公開募股 (IPO) 延後至明年，並堅持以最高 1 兆美元估值上市，不願為了提早掛牌而調降估值。

OpenAI考慮將IPO計畫延至2027年 (圖：shutterstock)

顧問提兩方案、阿特曼堅持 1 兆美元估值

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人工智慧新創 OpenAI 傳出有意放慢上市腳步。OpenAI 已向美國主管機關秘密遞交 IPO 申請文件。路透先前曾報導，公司目標估值最高可達 1 兆美元，財務長 Sarah Friar 也曾向部分人士表示，OpenAI 的上市目標時程為 2027 年。

《紐約時報》指出，公司顧問向管理層提出兩種選擇，一是等待至 2027 年，以 1 兆美元估值上市；另一種則是調降估值，以換取更快完成 IPO。

不過，執行長阿特曼 (Sam Altman) 對此態度明確，認為降低 1 兆美元估值「不是選項」，拒絕以折價方式推動上市。

川普政府介入 GPT-5.6 發布 採分階段開放

另一方面，知情人士向路透透露，美國總統川普 (Donald Trump) 政府基於國家安全考量，要求 OpenAI 延後全面推出新一代 AI 模型，改採分階段方式釋出。

根據《The Information》報導，Altman 已向員工表示，最新模型 GPT-5.6 將先提供給特定合作夥伴進行有限預覽，且在測試期間，政府將採「逐一核准客戶」的方式，決定哪些企業可取得使用權限。