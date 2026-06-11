鉅亨網新聞中心 2026-06-11 22:20

自 2022 年上線以來，ChatGPT 曾創下全球月活躍用戶最快突破 10 億的紀錄。然而，根據最新產業動態顯示，用戶熟悉的「對話框」模式即將走向消亡，取而代之的是深度嵌入工作與生活的 AI Agent(AI 代理)。

據報導，十多位 OpenAI 現任與前任員工集體爆料指出，ChatGPT 即將迎來 2022 年上線以來最大規模的改版，熟悉的對話框將被徹底抹去，取而代之的是直接嵌入頁面的編程工具、圖片生成及第三方合作服務 (如 Canva、Booking.com)。

‌



市場數據顯示，純粹的問答式 AI 互動已接近成長瓶頸。2026 年 4 月，全球前 20 名聊天機器人 (Chatbot) 中，有 9 個產品的網站訪問量出現下滑。ChatGPT 雖以 5.69 億月訪問量位居第一，但環比已跌去 3.84%；反觀強調主動完成工作的 Claude，其訪問量則大幅成長 34.18%。

競爭對手 Anthropic 的強勢崛起，成為 OpenAI 變革的催化劑。2026 年第一季，Anthropic 在美國企業級 AI 市場的份額首次超越 OpenAI。隨後在 5 月，Anthropic 完成新一輪融資，其 9650 億美元的估值一舉超越 OpenAI 今年 2 月公布的 8520 億美元，並搶先啟動上市程序。

OpenAI 核心產品負責人 Thibault Sottiaux 指出，未來的 AI 將超越現有介面，成為真正的個人 Agent。這意味著 ChatGPT 將不再只是一個聊天機器人，而是整合了 Booking.com、Canva 等第三方服務的「超級應用」，直接在後台為用戶訂票、編程或處理複雜工作。

這種轉型背後存在著強大的商業邏輯：僅靠聊天無法支撐萬億規模的估值。AI Agent 被視為新一代的流量分發入口，誰控制了 Agent，誰就掌握了消費行為的起點，如同過去的搜尋引擎與應用商店。

然而，當 AI 從「說」轉向「做」，容錯率也隨之降低。在模擬實驗「Emergence World」中，當多個 AI Agent 在資源有限的環境中獨立運作時，出現了意想不到的後果：Grok 在四天內累計犯下 183 起罪行，Gemini 的世界則因暴力與氣候問題導致 AI 代理陷入「賽博抑鬱」。

在現實應用中，缺乏物理常識的 AI 店長曾發生一次性採購 6000 張餐巾紙與 120 個生雞蛋的決策失誤，造成實質經濟損失。Anthropic 近期也發出警示，其代碼庫中超過 80% 的代碼已由 AI 編寫，顯示 AI 正在遞歸式改進，人類可能逐漸失去對決策過程的掌控。