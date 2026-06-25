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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對傑富瑞金融集團(JEF-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.85元下修至3.7元，其中最高估值3.9元，最低估值3.13元，預估目標價為65.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.9(4.4)
|5.27
|6.44
|3.17
|最低值
|3.13(3.48)
|4.15
|3.91
|3.17
|平均值
|3.59(3.85)
|4.82
|5.43
|3.17
|中位數
|3.7(3.85)
|5
|5.7
|3.17
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|89.76億
|106.06億
|114.55億
|101.00億
|最低值
|82.11億
|87.72億
|94.11億
|101.00億
|平均值
|85.37億
|93.89億
|101.66億
|101.00億
|中位數
|85.06億
|91.67億
|99.00億
|101.00億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.13
|3.06
|1.10
|2.99
|2.83
|營業收入
|95.53億
|75.26億
|72.28億
|106.18億
|89.39億
詳細資訊請看美股內頁：
傑富瑞金融集團(JEF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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