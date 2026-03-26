鉅亨速報 - Factset 最新調查：傑富瑞金融集團(JEF-US)EPS預估下修至3.5元，預估目標價為47.00元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對傑富瑞金融集團(JEF-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.98元下修至3.5元，其中最高估值3.98元，最低估值3.23元，預估目標價為47.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.98(4.22)
|5.6
|6.12
|4.2
|最低值
|3.23(3.5)
|4.15
|4.18
|4.2
|平均值
|3.58(3.93)
|4.98
|5.46
|4.2
|中位數
|3.5(3.98)
|5.08
|5.76
|4.2
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|86.79億
|105.93億
|114.43億
|101.19億
|最低值
|80.07億
|87.47億
|94.05億
|101.19億
|平均值
|82.38億
|92.38億
|100.44億
|101.19億
|中位數
|81.42億
|89.82億
|96.64億
|101.19億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.13
|3.06
|1.10
|2.99
|2.83
|營業收入
|95.53億
|75.26億
|72.28億
|106.18億
|89.39億
詳細資訊請看美股內頁：
傑富瑞金融集團(JEF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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