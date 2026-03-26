search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：傑富瑞金融集團(JEF-US)EPS預估下修至3.5元，預估目標價為47.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對傑富瑞金融集團(JEF-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.98元下修至3.5元，其中最高估值3.98元，最低估值3.23元，預估目標價為47.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.98(4.22)5.66.124.2
最低值3.23(3.5)4.154.184.2
平均值3.58(3.93)4.985.464.2
中位數3.5(3.98)5.085.764.2

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值86.79億105.93億114.43億101.19億
最低值80.07億87.47億94.05億101.19億
平均值82.38億92.38億100.44億101.19億
中位數81.42億89.82億96.64億101.19億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS6.133.061.102.992.83
營業收入95.53億75.26億72.28億106.18億89.39億

詳細資訊請看美股內頁：
傑富瑞金融集團(JEF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSJEF

相關行情

台股首頁我要存股
傑富瑞金融集團39.64-2.24%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty