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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對傑富瑞金融集團(JEF-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.61元上修至3.85元，其中最高估值4.4元，最低估值3.48元，預估目標價為66.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.4(3.88)
|5.52
|6.54
|4.97
|最低值
|3.48(3.48)
|4.45
|4.75
|4.97
|平均值
|3.85(3.68)
|4.99
|5.67
|4.97
|中位數
|3.85(3.61)
|5.1
|5.7
|4.97
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|89.85億
|106.47億
|115.04億
|103.31億
|最低值
|82.47億
|89.74億
|96.26億
|103.31億
|平均值
|86.19億
|94.53億
|102.33億
|103.31億
|中位數
|85.96億
|92.20億
|99.02億
|103.31億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.13
|3.06
|1.10
|2.99
|2.83
|營業收入
|95.53億
|75.26億
|72.28億
|106.18億
|89.39億
詳細資訊請看美股內頁：
傑富瑞金融集團(JEF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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