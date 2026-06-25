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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股(AFRM-US)EPS預估上修至1.25元，預估目標價為85.00元

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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.23元上修至1.25元，其中最高估值1.4元，最低估值1.13元，預估目標價為85.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.4(1.4)2.352.943.98
最低值1.13(1.13)1.331.863.38
平均值1.25(1.24)1.792.543.74
中位數1.25(1.23)1.82.593.68

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值42.31億56.63億69.98億84.85億
最低值41.86億49.99億61.48億74.83億
平均值42.00億52.60億65.42億79.87億
中位數41.99億52.13億65.00億80.45億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.60-2.51-3.34-1.670.16
營業收入6.24億11.45億14.48億21.43億29.82億

詳細資訊請看美股內頁：
Affirm控股(AFRM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAFRM

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