鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股(AFRM-US)EPS預估上修至1.25元，預估目標價為85.00元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.23元上修至1.25元，其中最高估值1.4元，最低估值1.13元，預估目標價為85.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.4(1.4)
|2.35
|2.94
|3.98
|最低值
|1.13(1.13)
|1.33
|1.86
|3.38
|平均值
|1.25(1.24)
|1.79
|2.54
|3.74
|中位數
|1.25(1.23)
|1.8
|2.59
|3.68
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|42.31億
|56.63億
|69.98億
|84.85億
|最低值
|41.86億
|49.99億
|61.48億
|74.83億
|平均值
|42.00億
|52.60億
|65.42億
|79.87億
|中位數
|41.99億
|52.13億
|65.00億
|80.45億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.60
|-2.51
|-3.34
|-1.67
|0.16
|營業收入
|6.24億
|11.45億
|14.48億
|21.43億
|29.82億
詳細資訊請看美股內頁：
Affirm控股(AFRM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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