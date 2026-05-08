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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.06元上修至1.14元，其中最高估值1.4元，最低估值0.87元，預估目標價為83.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.4(1.34)
|2.35
|3.51
|4.18
|最低值
|0.87(0.87)
|1.13
|1.68
|2.49
|平均值
|1.15(1.08)
|1.72
|2.44
|3.6
|中位數
|1.14(1.06)
|1.7
|2.53
|3.67
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|42.31億
|56.14億
|70.23億
|89.56億
|最低值
|41.04億
|47.88億
|60.74億
|79.83億
|平均值
|41.66億
|51.99億
|65.46億
|83.57億
|中位數
|41.73億
|51.79億
|64.82億
|81.32億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.60
|-2.51
|-3.34
|-1.67
|0.16
|營業收入
|6.24億
|11.45億
|14.48億
|21.43億
|29.82億
詳細資訊請看美股內頁：
Affirm控股(AFRM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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