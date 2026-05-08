鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股AFRM-US的目標價調升至83.5元，幅度約3.09%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)提出目標價估值：中位數由81元上修至83.5元，調升幅度3.09%。其中最高估值100元，最低估值55元。

綜合評級 - 共有35位分析師給予Affirm控股評價：積極樂觀26位、保持中立9位、保守悲觀0位。

Affirm控股今(8日)收盤價為67.36元。近5日股價上漲3.09%，標普指數上漲1.78%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股AFRM市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Affirm控股67.36+2.71%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty