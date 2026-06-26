〈景氣燈號〉連6紅！ 國發會看好AI應用外溢傳產 樂看下半年「遍地開花」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-26 18:24

國發會今 (26) 日發布 115 年 5 月份景氣概況，景氣對策信號綜合判斷分數為 39 分，較 4 月上修值 40 分減少 1 分，燈號續呈紅燈。國發會經濟發展處處長陳美菊指出，AI 應用「落地」漸趨明顯，首先外溢至與 AI 相關的傳統產業，如特用化學品、銅箔及電機傳動元件等，她樂觀看待下半年的遍地開花，傳產可望透過積極轉型，共享 AI 供應鏈的成長紅利。

連6紅！景氣對策信號39分續亮紅燈 國發會看好AI應用外溢傳產 共啖「紅利」。（圖：國發會提供）

國發會表示，減少 1 分與去年因關稅拉貨潮造成基期較高有關。縱使受到高基期效應影響部分生產與銷售指數，但領先及同時指標續呈上升，顯示國內經濟維持穩健發展。近期主要機構也紛紛上修台灣今年經濟成長率預測，整體景氣表現依舊熱絡。

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在景氣對策信號的 9 項構成項目中，共有 3 項指標出現燈號異動。其中，貨幣總計數 M1B 變動率由上月的 8.2% 增至 9.4%，因放款與投資增加，燈號由綠燈轉呈黃紅燈，分數增加 1 分。相對地，工業及服務業加班工時變動率從上月上修值的 4.3% 降至 0.9%，燈號由黃紅燈轉呈綠燈；製造業銷售量指數變動率則由上月下修值的 10.5% 降至 9.3%，燈號由紅燈轉呈黃紅燈；這兩項構成項目各減少 1 分。其餘 6 項構成項目，包含股價指數、工業生產指數、海關出口值、機械及電機設備進口值，以及批發、零售及餐飲業營業額變動率等，均維持全面滿分的紅燈表現，製造業營業氣候測驗點則維持綠燈。

針對景氣是否已經步入高點，陳美菊指出，回顧過往，景氣對策信號曾出現過連續 9 個紅燈的紀錄，目前 5 月的 39 分以及 4 月的 40 分，在紅燈的區間（38 至 45 分）內確實屬於相對高檔。

陳美菊強調，景氣變動是一個波動的過程，雖然分數位於高點，但是否會轉折向下仍有待觀察。從現階段的景氣指標來看，5 月領先指標不含趨勢指數為 103.81，較上月上升 0.55%；同時指標不含趨勢指數為 108.11，較上月上升 1.00%，兩大指標皆續呈上升，反映出當前經濟基本面依舊強韌。

值得注意的是，AI 科技革命帶來的轉型效益，已不再侷限於電子核心產業，而是蔓延至傳統產業。

陳美菊分析，過去市場多認為 AI 產業一枝獨秀，而傳統產業表現相對疲弱；然而隨著 AI 應用持續深化，其延伸出的電力與設備需求，已實質帶動相關傳產供應鏈。例如化學製品中的特用化學品受到半導體製程需求帶動而表現亮眼；基本金屬中的銅箔等材料需求亦顯著走高；甚至在電機設備方面，也因為自動化與智慧工廠趨勢，使機器人所需的輪軸、軸承、滾輪等傳動元件接單狀況大幅好轉。這顯示出隨著 AI 應用持續深化，對傳統產業的帶動效果正在逐步顯現，傳統產業透過積極轉型，已開始共享 AI 供應鏈的成長紅利。

展望未來，受惠於國際雲端服務商調升資本支出，AI 應用進一步延伸至代理式、邊緣與實體 AI 等新興領域，加上次世代伺服器規格持續升級，將為台灣出口帶來源源不絕的挹注。

民間投資方面，國內半導體與 AI 供應鏈大廠擴大資本支出，加上國際巨頭相繼加碼來台灣投資，積極建置資料中心與研發基地，進一步增添民間投資動能。

內需消費方面，上市櫃公司獲利亮眼有利於加薪與股利發放，加上股市創高之財富效果、娛樂賽事商機，以及政府國旅補助等措施，均有助民间消費成長。