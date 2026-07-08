鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-08 17:55

財政部財政資訊中心今（8）日公開 114 年度最新房屋稅統計資料，這也是配合「房屋稅差別稅率 2.0」（簡稱囤房稅 2.0）實施後的首份關鍵統計。數據顯示，在 114 年度「全國非自住之其他住家用」房屋中，持有 2 戶以下的人數與家戶比例均超過 9 成，且全國約 318.1 萬件「單一自住房屋」稅率調降至 1%，。然而，全國仍有超過 1,000 人持有 10 戶以上的「空置屋」，成為新制加重課稅的重點對象，稅率為最重的 2.0% 至 4.8%。

囤房稅 2.0 結構轉變：空屋減、租屋增

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財政部指出，2.0 新制自 113 年 7 月 1 日施行以來，政策核心在於「鼓勵房屋有效利用」。根據統計，115 年期房屋稅預計開徵件數達 974.6 萬件、稅額突破千億元大關至 1,037.1 億元，年增 3.4%。

值得關注的是，政策引導效果顯現。115 年期整體出租房屋（含一般出租、公益出租、社會住宅）件數預計達 40.9 萬件，較 114 年期大幅增長 17.1%。相對地，被定義為「空（閒）置房屋」的非自住其他住家用房屋，則從 113.7 萬件減少至 111.7 萬件，減幅約 1.8%。官員解釋，這顯示新制成功促使多屋族將閒置房產轉向出租市場，並促使房東誠實申報。

9 成多屋族影響輕微，單一自住族群受惠

根據 114 年度個人歸戶統計，全國共有 599,193 人持有非自住之其他住家用房屋。其中，持有 1 戶者占 79.09%（約 47.3 萬人），持有 2 戶者占 14.03%（約 8.4 萬人），合計持有 2 戶以下的人數占比高達 93.12%。而在家戶歸戶（含本人、配偶及未成年子女）方面，持有 2 戶以下之比例亦達 91%。

在減稅福利方面，全國約 318.1 萬件「單一自住房屋」因稅率調降至 1%，預計在 115 年期可獲得高達 23.3 億元的減稅利益，平均每戶皆能感受到政策照顧。

財政部強調，目前的統計表定義與以往不同。現在將非自住房屋細分為「一般出租」、「繼承共有」、「起造人持有」及「其他住家用」四大類。若房產屬於「一般出租」（租金達標）或「繼承共有」，適用較低的 1.5% 至 2.4% 稅率；建商代售房屋在 2 年內則適用 2% 至 3.6%。