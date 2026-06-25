鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-25 12:10

輝達周三收跌 0.5%，收在 199 美元。前一日則因科技股普遍走弱而重挫 4.1%。

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部分投資人可能對輝達今年相對落後的表現感到失望。截至目前，輝達今年股價僅上漲 7.3%，遠低於費城半導體指數同期約 90% 的漲幅。然而，市場仍有幾項值得樂觀看待的理由。

自 4 月突破先前的交易區間後，輝達僅短暫跌破 200 美元關卡，之後每次回檔大多都能在該價位附近獲得支撐。根據 FactSet，輝達目前的預估本益比約為 19.34 倍，低於標普 500 指數平均的 20.77 倍。

這樣的估值水準，可能吸引認為股價具投資價值的資金進場承接，進而避免股價進一步下跌。輝達也持續透過股利與股票回購回饋股東，承諾將 50% 的自由現金流返還股東。市場預估，2026 年輝達將創造約 1,953.5 億美元的自由現金流，意味著公司有望回饋股東超過 970 億美元。

不過，期待股價進一步突破的投資人，可能還需要耐心等待。輝達需要展現，其下一代 Vera Rubin 晶片將持續在 AI 晶片市場維持主導地位，而相關產品預計要到下半年才會正式上市。

Gabelli Funds 投資組合經理 John Belton 表示，「我認為輝達本身沒有任何問題。就股價而言，最大『問題』只是它的市值已經太大了。」