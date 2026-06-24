鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-24 13:35

受到昨日美股大跌影響，今 (24) 日台股開盤隨即承受沉重賣壓，然而，劇烈震盪並未嚇退長線資金，反而吸引大批投資人進場撿便宜，觀察今天午盤前即時成交量排行顯示，成交量前 10 名的產品，「50 軍隊」占領席位過半。

根據三竹資訊，盤中前五大成交量根本是「50 軍隊」的天下，多空交戰。第一名由今日剛掛牌的主動型 ETF 主動凱基台灣 (00407A-TW) 奪下；亞軍是槓桿老將元大台灣 50 正 2(00631L-TW)；季軍是今年掛牌的主動統一台股升級 50(00403A-TW)；第四、第五名則由凱基台灣 TOP50(009816) 及元大台灣 50 反 1(00632R-TW) 分居。前五名榜單竟有 4 檔名字跟「50」相關，主動、被動、正向、反向全員到齊。

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若進一步聚焦「50」產品，撇除正 2 槓桿、反 1 反向等衍生性商品，統一 00403A 近一個月外資買超近 80 萬張，即便今日大跌，買盤依然積極，顯示市場信心未因短線震盪而動搖。統一 00403A 今年 5 月才剛掛牌，選股範圍涵蓋台股市值前 200 大，它有別於傳統被動追蹤指數的成分股限制，能由基金經理人主動挑選最具升級潛力的個股，掛牌以來持續受到法人資金關注。

展望後市，統一投信投研團隊表示，國際油價回穩，美國通膨下半年有望隨之回落，屆時鷹派升息預期也會消退，預估 Fed 政策利率不升不降機率仍高。產業方面，看好 AI 相關供應鏈營收將逐步加溫，先進製程、ABF 載板、PCB/CCL、散熱、能源、光纖、被動元件，以及進入漲價循環的成熟製程等均是布局首選。短期內如遇震盪修正，應把握機會逢低布局。