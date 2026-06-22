聯發科獨家接單！郭明錤：谷歌開發TPU v9晶片加強版「Triggerfish」　主打AI推理能力升級

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-22 15:30

天風國際證券分析師郭明錤今 (22) 日表示，谷歌將在代號「Humufish」的 TPU v9 自研 AI 晶片基礎上，推出一款主打 AI 推理能力升級的改版晶片，代號疑似為「Triggerfish」，並由聯發科獨家取得新增訂單。

聯發科獨家接單！郭明錤：谷歌開發TPU v9晶片推理強化版「Triggerfish」(圖:shutterstock)

郭明錤指出，Triggerfish 旨在緩解 AI ASIC 常見的「CPU 牆」與「記憶體牆 (Memory Wall)」瓶頸。

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相較於 Humufish，Triggerfish 片內 SRAM 快取容量提升至 2-3 倍，可將更大規模活躍工作集保留於 TPU，降低資料搬移開銷並提升解碼效率；片外 DRAM 亦從 HBM4 升級至 HBM4E，同時新增 simulation die(模擬晶粒)，可用於本地 TPU 管理、訓推模式切換，以及強化學習與 AI Agent 協同運算。

供應鏈方面，Triggerfish 預計 2027 年底投產、2028 年底開始放量，生命週期出貨規模約 100 萬至 200 萬顆，單顆單價較 Humufish 高出約三成，有望成為聯發科 2028 年業績新動力。此舉也進一步鞏固聯發科做為谷歌 TPU v9 世代首選合作夥伴的地位。