聯發科獨家接單！郭明錤：谷歌開發TPU v9晶片加強版「Triggerfish」 主打AI推理能力升級
鉅亨網編譯陳韋廷
天風國際證券分析師郭明錤今 (22) 日表示，谷歌將在代號「Humufish」的 TPU v9 自研 AI 晶片基礎上，推出一款主打 AI 推理能力升級的改版晶片，代號疑似為「Triggerfish」，並由聯發科獨家取得新增訂單。
郭明錤指出，Triggerfish 旨在緩解 AI ASIC 常見的「CPU 牆」與「記憶體牆 (Memory Wall)」瓶頸。
相較於 Humufish，Triggerfish 片內 SRAM 快取容量提升至 2-3 倍，可將更大規模活躍工作集保留於 TPU，降低資料搬移開銷並提升解碼效率；片外 DRAM 亦從 HBM4 升級至 HBM4E，同時新增 simulation die(模擬晶粒)，可用於本地 TPU 管理、訓推模式切換，以及強化學習與 AI Agent 協同運算。
供應鏈方面，Triggerfish 預計 2027 年底投產、2028 年底開始放量，生命週期出貨規模約 100 萬至 200 萬顆，單顆單價較 Humufish 高出約三成，有望成為聯發科 2028 年業績新動力。此舉也進一步鞏固聯發科做為谷歌 TPU v9 世代首選合作夥伴的地位。
分析師認為，隨大模型應用從訓練轉向推理與多智能體 (Agent) 場景，雲端巨頭正針對特定工作負載深度客製 ASIC 架構，谷歌加碼 TPU v9 衍生版本，並深化與聯發科合作，反映出 AI 基礎設施競賽已延伸至晶片微架構層級。
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