美元創13個月高！Fed升息預期烏雲壟罩 國際金市慘遭血洗 現貨金價連2日挫跌

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-24 15:20

在美伊和談進展與油價回落未能有效激發避險買盤的情況下，現貨黃金持續承壓，今 (24) 日朝連 2 日跌勢邁進，盤中一度逼近每盎司 4050 美元的關鍵心理支撐，距本月稍早創下的今年低點僅一步之遙。

(圖:shutterstock)

市場人士分析，壓制金價的主因並非風險偏好回升，而是聯準會 (Fed) 升息預期升溫，推升美元指數至 2025 年 5 月以來高位，對無孳息資產黃金形成系統性打壓。



本波賣壓核心驅動來自 Fed 政策立場轉鷹。在本月中貨幣政策會議後，19 位決策官員中多達 9 人明示當前利率不足以壓制通膨，支持年內至少再升息 1 碼，新任主席華許更釋出「即便經濟放緩也不輕言轉向寬鬆」的強硬訊號，打破市場對「經濟疲弱倒逼降息」的幻想。

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根據芝商所 FedWatch 數據，交易員押注 12 月升息機率已從會前 61% 急升至 86% 以上，美元指數應聲攀抵 101.4 上方。

由於黃金以美元計價，美元升值墊高非美貨幣持有者成本，加上升息推升美債殖利率、拉高持有黃金的機會成本，促使資金撤離金市轉進美元資產。

StoneX 高級策略師 Bob Haberkorn 說：「市場現在不在乎中東局勢，只在乎 Fed。」

另外，值得一提的是，近期國際油價因荷姆茲海峽恢復有限通航、美財政部簽發伊朗石油 60 天制裁豁免而重挫，理論上有助舒緩整體 CPI 進而弱化升息迫切性，應屬金價潛在利多。

但分析師指出，Fed 政策重心已轉向具黏性的核心通膨 (扣除能源與食品)，單靠能源價格短期回落不足以改變緊縮路徑，油價下跌未能為黃金提供支撐力量。

地緣政治層面，美國副總統范斯稱美伊瑞士談判取得階段性成果、伊朗同意 IAEA 核查，但德黑蘭隨即否認作出新承諾，局勢仍曖昧。