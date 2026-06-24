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盤中速報 - 恆生科技指數上漲131.96點至4531.18點，漲幅3%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間24日01:38，恆生科技指數上漲131.96點（或3%），暫報4531.18點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-5.57%
  • 近 1 月：-9.66%
  • 近 3 月：-6.65%
  • 近 6 月：-19.85%
  • 今年以來：-20.25%

焦點個股


汽車零售概念領漲+9.31%。其中 華億金控(08123-HK) 上漲 116.31% ; 中聚投資(01959-HK) 上漲 9.5% ; 中升控股(00881-HK) 上漲 1.34% 。

廣播概念領漲+6.50%。其中 有線寬頻(01097-HK) 上漲 36.36% ; 中國數字視頻(08280-HK) 上漲 2.56% ; 電視廣播(00511-HK) 上漲 2.18% 。


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港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數汽車零售廣播

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華億金控0.290+106%
中聚投資2.300+15.0%
中升控股5.230+0.38%
有線寬頻0.077+40.0%
中國數字視頻0.120+2.56%
電視廣播2.320+1.31%

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