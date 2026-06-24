盤中速報 - 恆生科技指數上漲131.96點至4531.18點，漲幅3%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間24日01:38，恆生科技指數上漲131.96點（或3%），暫報4531.18點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.57%
- 近 1 月：-9.66%
- 近 3 月：-6.65%
- 近 6 月：-19.85%
- 今年以來：-20.25%
焦點個股
汽車零售概念領漲+9.31%。其中 華億金控(08123-HK) 上漲 116.31% ; 中聚投資(01959-HK) 上漲 9.5% ; 中升控股(00881-HK) 上漲 1.34% 。
廣播概念領漲+6.50%。其中 有線寬頻(01097-HK) 上漲 36.36% ; 中國數字視頻(08280-HK) 上漲 2.56% ; 電視廣播(00511-HK) 上漲 2.18% 。
- 後續銅價是否仍具上漲空間?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 恆生指數下跌-474.53點至23293.99點，跌幅2%
- 盤中速報 - 恆生科技指數下跌-137.73點至4411.68點，跌幅3.03%
- 盤中速報 - 恆生指數下跌-485.41點至23826.75點，跌幅2%
- 盤中速報 - 恆生指數上漲484.5點至24733.79點，漲幅2%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇