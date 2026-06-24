中國商務部等8部門首發「AI＋消費」實施意見：買AI手機眼鏡享財政貼息 買電動車補貼無上限

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-24 14:50

中國商務部、中央網信辦、國家發改委、工信部等八部門上周四 (18 日) 聯合印發《關於加快「人工智慧＋消費」發展的實施意見》(下稱《意見》)，這是中國首次在國家層面系統部署 AI 與消費深度融合，明確透過財政貼息、以舊換新補貼及國家 AI 產業基金，推動 AI 產品「進千家萬戶、進千商萬店」。

(圖:shutterstock)

同日，中國商務部又跟工信部等五部門啟動今年新能源車下鄉活動，鄉村消費者換購新能源車可不受補貼資格數量限制，請領以舊換新補貼。​

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《意見》圍繞提升 AI＋商品消費、擴大 AI＋服務消費（養老、文旅、教育、住宿餐飲）、推動 AI＋商業創新 (數位人直播、智慧物流)、建設「AI＋消費」集聚區與體驗中心、優化標準與安全環境五大面向提出 17 條具體舉措。

根據《意見》，商品端重點涵蓋新一代 AI 手機、智慧電腦、AI 眼鏡 (AR/VR/MR 融合)、智慧電視、智慧家電及人形機器人、養老陪伴機器人，服務端則要求全國養老服務「一張網」導入智能護理機器人，文旅景區推廣 AI 導覽，教育推動專用大模型與智慧學伴。

《意見》中最具「真金白銀」力道的四大措施包括：一、個人消費貸款財政貼息政策，消費者購買 AI 相關產品可享貼息；二、鼓勵地方在「消費品以舊換新」框架內自主制定 AI 終端補貼；三、發揮國家人工智慧產業投資基金撬動作用；四、引導金融機構開發 AI 產品分期與消費信貸。

中國國家發改委上周四也說，6 月底前將下達第三批 625 億元消費品以舊換新資金，今年 2000 億元設備更新與以舊換新資金全額下達。

中國商務部國際貿易經濟合作研究院副院長分析指出，AI 引入可突破服務消費「人力成本高、標準化程度低」瓶頸，《意見》從供需兩側打通「有產品無市場、有需求無供給」結構性堵點，意味著消費成長邏輯從外部刺激轉向技術賦能。

另據中國工信部、商務部、發改委、農業農村部、國家能源局等五部門公布的新能源汽車下鄉活動，主題為「綠色、低碳、智能、安全——智行千縣萬鎮，綠惠鄉村萬家」，遴選適合鄉村路況與載重需求的 155 款車型 (含比亞迪、小米 SU7、紅旗 E‑QM5、Tesla Model 3 等)。

根據公告，鄉村地區消費者換購新能源汽車，均可按政策申領以舊換新補貼，且不受補貼資格數量限制；下鄉活動設「以舊換新專區」，提供舊車檢測評估回收、補貼申請代辦一站式服務，並組織銷售網點、售後維修保固、充換電企業及信貸保險機構協同下鄉，落實車購稅與車船稅減免等政策。

分析人士指出，《意見》與新能源車下鄉活動形成「智能終端消費＋綠色出行消費」雙輪驅動格局。AI 眼鏡、機器人、智能家居等新賽道獲財政與金融直接支持，疊加數據要素價值化預期——每次 AI 消費互動均產生場景數據反哺模型迭代，有望催生兆元人民幣規模的 AI 消費市場。

與此同時，新能源車下鄉破除補貼上限束縛、配套基礎設施同步下沉，瞄準縣鄉市場換購升級潛力，為車市提供新增量空間。商務部強調，AI＋消費的安全底線不容忽視，將加快編製 AI 終端智能化分級標準與評估體系，健全算法治理與消費者信息保護機制。